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EU: Meta hat Nutzer nicht vor süchtig machenden Apps geschützt

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Meta Platforms (ex Facebook)
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DOW JONES--Der US-Konzern Meta Platforms tut nach Einschätzung der EU nicht genug, um Nutzer vor den physischen und psychischen Schäden zu schützen, die durch das süchtig machende Design von Instagram und Facebook entstehen. Dies teilte die EU-Kommission mit und verschärfte damit eine Untersuchung, die zu hohen Geldstrafen führen könnte.

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Die Brüsseler Behörde legte am Freitag vorläufige Ergebnisse vor, wonach Meta gegen das Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act, DSA) der Union verstoßen hat. Das Gesetz verpflichtet die weltweit größten Online-Plattformen, Risiken zu bewerten und zu mindern.

Sollten sich die Ergebnisse bestätigen, droht Meta für jede seiner Plattformen eine Geldstrafe von bis zu 6 Prozent seines weltweiten Umsatzes.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/hab

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2026 06:28 ET (10:28 GMT)

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Meta Platforms (ex Facebook) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
09.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG
01.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
01.06.26 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets