EU-Milliardenstrafe gegen Meta wegen US-Datentransfers

FRANKFURT (Dow Jones)--Die EU bestraft den Facebook-Konzern Meta wegen des Transfers von Nutzerinformationen in die USA. Meta Platforms muss eine Rekord-Geldbuße in Höhe von 1,2 Milliarden Euro zahlen, wie das European Data Protection Board (EDPB) mitteilte. Die Entscheidung folgt auf eine Untersuchung der Datenschutzbehörde von Irland, wo Meta seine Europazentrale hat.

"Die EDPB ist zu dem Schluss gekommen, dass das Vergehen von Meta Platforms Ireland Limited sehr ernst ist, weil es Transfers betrifft, die systematisch, wiederholend und anhaltend vorkommen", sagte EDPB-Chefin Andrea Jelinek. "Facebook hat Millionen von Nutzern in Europa, dementsprechend ist der Umfang der transferierten persönlichen Daten massiv". Die Strafe in Rekordhöhe sei ein starkes Signal an Organisationen, dass schwerwiegender Verletzungen weitreichende Konsequenzen haben.

Die Höhe der Strafe übersteigt den bisherigen Rekordwert von 746 Millionen Euro unter der Datenschutz-Grundverordnung der EU, die Amazon 2021 in Luxemburg wegen Datenschutz-Verletzungen im Anzeigengeschäft auferlegt wurde. Amazon geht juristisch gegen die Entscheidung vor.

Neben der Strafe wurde Meta angewiesen, die Übertragung von Daten über Facebook-Nutzer in Europa in die USA zu unterbinden und bereits transferierte Daten innerhalb von sechs Monaten zu löschen.

Zuvor hatte das Wall Street Journal aus informierten Kreisen über die Strafe berichtet.

May 22, 2023