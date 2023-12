EU-Parlament fordert Gesetze gegen Suchtfaktoren sozialer Netzwerke

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Montagvormittag schwächer

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Montagmittag im Minusbereich

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Montagnachmittag mit Kurseinbußen

Optimismus in New York: Dow Jones klettert

Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite mittags mit grünem Vorzeichen

S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt am Mittag im Plus

Heute im Fokus

Hannover Rück will 2024 beim Gewinn zulegen. Pfizer macht Milliarden-Zukauf von Seagen perfekt. Hasbro kündigt Entlassungen an. Boeing schrumpft Strategieabteilung zusammen. AstraZeneca kauft Icosavax für Milliardenbetrag. SMA Solar will Produktionsstandort in USA errichten. Volkswagen soll in den USA gewerkschaftsfeindliche Aktivitäten betrieben haben - MSCI entfernt ESG-Warnung bei VW.