STRASSBURG (dpa-AFX) - Das Europäische Parlament hat der Verschiebung von Klimaschutzregeln beim Kauf von fossilen Brennstoffen zugestimmt. Importeure von Öl, Gas und Kohle sollen erst ab 2029, also zwei Jahre später als vorgesehen, Überwachungs- und Berichtspflichten in Bezug auf das klimaschädliche Treibhausgas Methan umsetzen.

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Eine Mehrheit von 341 Abgeordneten in Straßburg stimmte für eine entsprechende Einigung, die mit Unterhändlern der EU-Mitgliedstaaten in der vergangenen Woche getroffen worden war. 224 waren dagegen, 31 enthielten sich.

Warnung von Energieimporteuren

Eigentlich müssen Unternehmen ab dem 1. Januar 2027 für bestimmte Lieferverträge nachweisen, dass bei Brennstoffen im Herkunftsland ähnliche Standards im Hinblick auf Überwachung, Berichterstattung und Kontrolle gelten wie in der EU.

Mit der Verlängerung der Fristen soll die Versorgungssicherheit angesichts der angespannten Lage auf Energiemärkten gesichert und Preiserhöhungen vermieden werden. Die Verschiebung geht auf Bedenken von Energieimporteuren zurück. Diese hatten gewarnt, möglicherweise nicht genügend Lieferungen sicherstellen zu können, die den europäischen Anforderungen entsprechen.

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Kritik von Grünen und Linken

"Als Entscheidung des Pragmatismus war dies dringend geboten", kommentierten die CDU-Europaabgeordneten Christian Ehler und Andrea Wechsler die Verschiebung. Grüne und Linke kritisierten die Entscheidung. "Wieder einmal hat die fossile Brennstoffindustrie bekommen, was sie wollte: schwächere Klimaschutzmaßnahmen und mehr Zeit, um weiter wie bisher zu wirtschaften", teilte Linken-EU-Politiker Martin Günther mit.

Methan ist dem Umweltbundesamt zufolge nach Kohlendioxid das Treibhausgas mit der zweitgrößten Bedeutung. Es ist demnach für Klimaerwärmung und Luftverschmutzung verantwortlich./vni/DP/stw