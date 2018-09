EU-Parlament stellt Ungarn an den Pranger

STRASSBURG (Dow Jones)--Das EU-Parlament hat für die Eröffnung eines Rechtsstaatsverfahrens gegen Ungarn gestimmt. Die Mehrheit der Parlamentarier bemängelt damit schwere Verstöße des Landes gegen Grundwerte der EU. Nun müssen sich die EU-Mitgliedstaaten mit dem Fall befassen und versuchen, die Regierung in Budapest zur Änderung zahlreicher Gesetze und der politischen Praxis zu bringen.

Zwar läuft gegen Polen bereits ein solches Verfahren nach Artikel 7 des EU-Vertrages, allerdings wurde es von der EU-Kommission eingeleitet. Dass das EU-Parlament ein Mitgliedsland an den Pranger stellt, ist eine Premiere.

Der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert sagte in Berlin, "dass es jetzt an der EU-Ratspräsidentschaft ist, dem festgelegten Verfahren zu folgen". "Da gibt es ja ein ganz klares Prozedere." Der Rat werde sich mit dem Vorschlag des Europäischen Parlaments beschäftigen, der betroffene Mitgliedstaat werde angehört, "und am Ende kann der Rat dann eine Feststellung treffen". Generell betonte Seibert als Haltung der Bundesregierung, die EU sei eine Wertegemeinschaft. "Eine Wertegemeinschaft kann nur funktionieren, wenn alle die Werte achten, wenn alle die Werte verteidigen, das gilt für alle Mitgliedstaaten."

Die niederländische Abgeordnete Judith Sargentini hatte zuvor in einem Bericht zahllose Verfehlungen der Regierung um Viktor Orban zusammengefasst. Sie sieht eine "systemische Bedrohung der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte" in Ungarn. Sargentini wirft Orban vor, die Freiheit der Wissenschaft und die Freiheit der Medien zu beschneiden, anfällig für Korruption zu sein, unabhängige Richter ersetzt zu haben und die Rechte von Minderheiten zu verletzen.

Orban selbst war am Dienstag nach Straßburg gereist und wehrte sich gegen das Vorgehen als Respektlosigkeit und Ehrverletzung. "Sie glauben, dass Sie besser wissen, was der Ungar braucht als der Ungar selbst. Deshalb muss ich sagen, dass der Bericht den Ungarn den Respekt verwehrt", hatte der Ministerpräsident beklagt. In Wahrheit ginge es darum, Ungarn zu bestrafen, weil es kein Einwanderungsland sein wolle.

Artikel 7 regelt die Suspendierung der EU-Mitgliedschaft bei schweren Verstößen gegen die Grundprinzipien der EU. Im schlimmsten Fall droht Budapest ein Verlust des Stimmrechts im Rat der Mitgliedstaaten.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 12, 2018 07:42 ET (11:42 GMT)