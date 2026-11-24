STRASSBURG (dpa-AFX) - Importierte Produkte sollen das EU-Bio-Logo künftig nur verwenden dürfen, wenn sie gleichwertige Standards sowie Produktions- und Kontrollanforderungen wie in der Union erfüllen. Das Europäische Parlament gab neuen Vorgaben für Bio-Produzenten grünes Licht. 486 Abgeordnete stimmten in Straßburg laut Mitteilung des Parlaments dafür, 39 dagegen und 140 enthielten sich.

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"Das schützt Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie unsere europäischen Bio-Betriebe vor unfairer Konkurrenz", teilte der Grünen-Europaabgeordnete Martin Häusling zu den Kennzeichnungsvorgaben mit. In der Mitteilung des Parlaments hieß es, damit könnten Verbraucherinnen und Verbraucher darauf vertrauen, dass Produkte mit dem EU-Bio-Logo vergleichbaren Qualitätsstandards entsprechen.

Ausgangspunkt der Reform war ein Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union von 2024, wonach importierte Produkte, die als Bioprodukte anerkannt sind, nicht automatisch das EU-Bio-Logo verwenden dürfen.

Die Regeln sehen außerdem vor, dass kleine Bio-Betriebe in der EU leichter von Zertifizierungspflichten befreit werden sollen. Bereits jetzt gelten für sie Ausnahmen, wenn sie etwa Umsatzschwellen nicht überschreiten. Diese sollen nun angehoben werden. Eine Weidepflicht für Wiederkäuer in der ökologischen Landwirtschaft bleibt erhalten.

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Bevor die Verordnung in Kraft treten kann, muss sie noch vom Rat der EU-Mitgliedstaaten formell gebilligt werden./vni/DP/stk