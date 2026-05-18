EU-Parlament verleiht Verdienstorden an Angela Merkel

STRASSBURG (dpa-AFX) - Die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel erhält bei einer feierlichen Zeremonie im Europaparlament den Europäischen Verdienstorden. Mit der ersten Auszeichnung dieser Art werden am Dienstag (ab 11.30 Uhr) zwanzig Preisträgerinnen und Preisträger für ihr Engagement für die EU und deren Werte geehrt. Merkel wird nach Angaben des Parlaments voraussichtlich persönlich an der Verleihung in Straßburg teilnehmen.

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Merkel wurde während ihrer Amtszeit als deutsche Bundeskanzlerin von 2005 bis 2021 als Krisenmanagerin Europas bekannt. Die CDU-Politikerin moderierte in den 16 Jahren etwa die Weltfinanzkrise (ab 2007), die Eurokrise (ab 2010), die Flüchtlingskrise 2015 und nicht zuletzt den Brexit und die Corona-Pandemie. Neben der 71-Jährigen erhalten unter anderem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der frühere polnische Präsident Lech Walesa die Ehrung. Auch Walesa soll bei der Zeremonie anwesend sei. Selenskyjs Teilnahme war nicht angekündigt.

Die Preisträgerinnen und Preisträger bekommen laut Mitteilung des Parlaments eine Medaille, eine Bandschnalle zum Anstecken und eine von Parlamentspräsidentin Roberta Metsola unterzeichnete Urkunde./vni/DP/jha