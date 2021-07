EU-Parlament verurteilt Ungarns LGBT-Gesetz "auf das Schärfste"

Berlin/Straßburg (Reuters) - Das Europäische Parlament hat das neue ungarische Gestz zum Umgang mit Homosexualität und Transgender an Schulen scharf kritisiert.

In einer am Donnerstag verabschiedeten Resolution wird das Gesetz "auf das Schärfste" verurteilt. Die Regelung höhle die Demokratie in Ungarn aus. EU-Kommission und die anderen Mitgliedstaaten werden aufgefordert, umgehend rechtliche Schritte gegen Ungarn einzuleiten. Für die Vorlage stimmten 459 Abgeordnete, mit nein votierten 147 Parlamentarier, 58 enthielten sich.

Das Gesetz, nach dem Informationen über Homosexualität und Transgender in Schulen zensiert werden, trat am Donnerstag in Kraft. In Budapest sagte Ministerpräsident Viktor Orban, Versuche der EU, das Gesetz zu vereiteln, liefen ins Leere. Nur Ungarn selbst könne entscheiden, wie Kinder in dem Land erzogen und gebildet würden. Aktivisten für die sogenannte LGBT-Bewegung hätten zudem keinen Zutritt zu Schulen und Kindergärten. Dies sei eine Frage der nationalen Souveränität. Orban regiert mit der rechtskonservativen Partei Fidesz seit 2010. In der EU steht er auch wegen seines Umgangs mit Medien und Justiz in der Kritik.