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EU-Parlament will schnellere Zugverbindungen

STRASSBURG (dpa-AFX) - Bahnreisen durch Europa sollen nach dem Willen des EU-Parlaments schneller und einfacher werden. Die Abgeordneten haben sich in einem rechtlich nicht verbindlichen Beschluss mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, das Netz für Hochgeschwindigkeitszüge deutlich auszubauen.

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So sollen künftig nicht nur Hauptstädte besser miteinander verbunden sein. Auch größere Städte und Orte, an denen man in den Regionen umsteigt, sollen häufiger an schnelle Zugverbindungen angeschlossen werden. Das Parlament will dadurch auch erreichen, dass grenzüberschreitendes Reisen unkomplizierter wird. Außerdem soll die Reise mit Hochgeschwindigkeitszügen günstiger werden, etwa mit Ermäßigungen, Tarifen oder Abonnements.

Die Abgeordneten reagieren damit auf einen Aktionsplan der EU-Kommission zu Hochgeschwindigkeitszügen aus dem November 2025. Die Brüsseler Behörde sieht schnelle Zugverbindungen als zentrale Säule des klimafreundlichen Verkehrs in Europa. Jeder Fahrgast, der künftig statt ins Flugzeug in den Zug steigt, spare Kohlenstoffdioxid ein. Schnellere und komfortablere Bahnverbindungen sollen Kurzstreckenflüge überflüssig machen und lange Fahrten mit dem Auto reduzieren./bro/DP/jha

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