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EU plant neue Regeln für Online-Handelspraktiken, Influencer-Marketing, KI-Systeme

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Europäische Union plant neue Gesetze gegen irreführende Geschäftspraktiken im Internet. Ziel der Vorstöße sind manipulative Designs, Influencer-Marketing und Chatbots mit Künstlicher Intelligenz (KI).

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Die Europäische Kommission - das Exekutivorgan der Union - wird voraussichtlich am Mittwoch den Digital Fairness Act vorstellen, der die EU-Verbraucherschutzvorschriften modernisieren soll. Das digitale Zeitalter habe "neue und ausgefeiltere Möglichkeiten hervorgebracht, die Entscheidungen der Verbraucher zu beeinflussen", heißt es in dem Entwurf des Rechtstextes, in den Dow Jones Newswires Einblick hatte.

Die Kommission will gegen unethische Methoden und Geschäftspraktiken vorgehen. Dazu zählen manipulative Designs ("Dark Patterns") auf Online-Plattformen, das Marketing von Social-Media-Influencern, suchterzeugende Designs digitaler Produkte sowie Online-Profiling. Dies geht aus dem Entwurf hervor, an dem vor der Veröffentlichung noch Änderungen vorgenommen werden könnten. Weitere Dokumente, in die Dow Jones Einblick hatte, beschreiben jene Praktiken, welche die EU-Kommission im Rahmen der Bestimmungen untersagen möchte. Darunter fällt etwa die Verbreitung falscher Angaben über die Verfügbarkeit oder Beliebtheit eines Produkts im Internet, um den Eindruck einer Verknappung zu erwecken.

Den Plänen zufolge sollen Unternehmen dazu verpflichtet werden, Verbrauchern das Deaktivieren von Funktionen zu ermöglichen, die auf eine Verlängerung der Verweildauer auf Plattformen abzielen. In den vergangenen Jahren hat die EU-Kommission ihr Vorgehen gegen Technologiekonzerne wie TikTok und Meta Platforms bereits verschärft. Hintergrund sind Bedenken, dass die Designs ihrer viel genutzten Plattformen süchtig machen könnten.

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Der Verordnungsentwurf nimmt zudem Social-Media-Influencer sowie Systeme der Künstlichen Intelligenz wie Chatbots, die mit Nutzern interagieren, gesondert in den Fokus.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2026 13:36 ET (18:36 GMT)

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