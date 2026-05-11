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EU plant Zugangsbeschränkungen für Soziale Medien für Jugendliche

12.05.26 14:35 Uhr
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Meta Platforms (ex Facebook)
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Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Europäische Union könnte nach Darstellung von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bereits in diesem Sommer neue Regeln zum Schutz von Minderjährigen im Hinblick auf soziale Medien vorstellen.

Mehrere Länder arbeiten derzeit daran, den Zugang junger Menschen zu sozialen Medien einzuschränken. Australien wurde Ende 2025 das erste Land, das Personen unter 16 Jahren die Nutzung sozialer Netze untersagte. Griechenland erwägt einen solchen Schritt für unter 15-Jährige ab dem nächsten Jahr. Auch Frankreich plant, noch in diesem Jahr unter 15-Jährigen den Zugang zu sozialen Plattformen zu untersagen.

"Sie sind in einer Lebensphase, in der ihre Widerstandsfähigkeit gerade erst beginnt zu wachsen, weil sie noch Kinder sind", sagte von der Leyen am Dienstag auf einer Konferenz in Kopenhagen.

"Wir alle kennen die Folgen: Schlafmangel, Depressionen, Angstzustände, Selbstverletzung, Suchtverhalten, Cybermobbing, Anbahnung, Ausbeutung, Suizid", sagte sie. Diese Risiken würden durch die rasche Verbreitung von Werkzeugen der Künstlichen Intelligenz noch verstärkt, fügte sie hinzu.

"Ich glaube, wir müssen über eine Verzögerung beim Zugang zu sozialen Medien nachdenken", sagte von der Leyen. Die Kommission könnte bereits im Sommer einen entsprechenden Gesetzesvorschlag vorlegen.

Die EU entwickelt zudem ein funktionierendes Verfahren zur Altersverifizierung für seine Mitgliedstaaten. Gedacht ist es für den Zugriff auf Online-Plattformen, die es ihren Nutzern erlauben, auf altersbeschränkte Inhalte zuzugreifen.

Von der Leyen sagte, die Risiken für Kinder seien kein Zufall. "Sie sind das Ergebnis von Geschäftsmodellen, die die Aufmerksamkeit unserer Kinder als Ware behandeln", sagte sie.

Unternehmen wie Meta Platforms stehen unter Druck, die Kontrolle darüber zu verschärfen, was junge Menschen auf beliebten Plattformen wie die konzerneigenen Instagram und Facebook sehen können. Instagram kündigte im Februar an, Eltern zu benachrichtigen, wenn ihre Kinder wiederholt nach Begriffen im Zusammenhang mit Selbstverletzung oder Suizid suchen, und erweiterte im April die Schutzmaßnahmen für Teenager-Konten auf die 27 EU-Mitgliedstaaten sowie auf Facebook in den USA.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2026 08:35 ET (12:35 GMT)

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