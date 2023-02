EU-Politiker streiten über Reaktion auf US-Umweltsubventionen

Von Kim Mackrael

BRÜSSEL (Dow Jones)--Die europäischen Staats- und Regierungschefs, die sich in Brüssel treffen, werden darüber streiten, wie sie auf die neuen Umweltsubventionen in den USA reagieren sollen. In dieser Debatte stehen sich einige der wohlhabenderen Mitglieder des Blocks und diejenigen gegenüber, die weniger in der Lage oder bereit sind, viel Geld für die Unterstützung der Industrie auszugeben.

Washington hat im vergangenen Jahr massive Subventionen für saubere Technologien beschlossen, von denen einige EU-Politiker befürchten, dass sie die aufkeimenden grünen Industrien der EU aushöhlen könnten. Als Reaktion darauf plädieren einige Politiker dafür, die strengen Subventionsregeln der EU zu lockern, um mehr staatliche Ausgaben zu ermöglichen - eine Idee, die sich als umstritten erwiesen hat.

Der Vorstoß zur Ausweitung der staatlichen Subventionen ist vor allem eine Reaktion auf den Inflation Reduction Act (IRA) der USA, der letztes Jahr in Kraft getreten ist und 369 Milliarden Dollar an Anreizen und Finanzmitteln für saubere Energie enthält. EU-Politiker befürchten, dass die amerikanischen Subventionen, die in einigen Fällen auch Regeln für lokale Inhalte enthalten, Unternehmen dazu veranlassen werden, ihre Geschäfte in die USA statt nach Europa zu verlagern oder zu erweitern.

Die EU-Kommission hat letzte Woche Ideen für den Wettbewerb mit der IRA vorgestellt, darunter die Möglichkeit koordinierter Steuernachlässe und die Möglichkeit, den Wert einiger amerikanischer Anreize auf einer projektbezogenen Basis zu erreichen. Die EU-Politiker erklärten auch, dass sie den Wert bestimmter Arten von Subventionen, die europäische Regierungen ohne vorherige Genehmigung anbieten können, erhöhen wollen.

Es wird erwartet, dass die Debatte über die Vorschläge der Kommission heftig ausfallen wird. Länder wie Deutschland und Frankreich haben sich für lockerere Regeln ausgesprochen, die es ihnen ermöglichen würden, mehr Geld für die Unterstützung ihrer Industrien auszugeben, während andere, darunter Regierungen in Skandinavien und den Niederlanden, sich Sorgen über die Auswirkungen eines solchen Schrittes auf den Binnenmarkt der Union machen.

Die EU-Vorschriften für staatliche Subventionen sollen für Fairness innerhalb der EU sorgen, damit wohlhabendere Länder ihre Nachbarn nicht übervorteilen. Diese Regeln wurden bereits in der Vergangenheit gelockert, unter anderem während der Covid-19-Pandemie und als Reaktion auf den Einmarsch Russlands in der Ukraine, aber diese Änderungen sollten nur vorübergehend gelten.

Der italienische Finanz- und Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti warnte diese Woche davor, dass die Lockerung der Regeln für staatliche Beihilfen für saubere Technologien die Gefahr berge, die Kluft zwischen reicheren und ärmeren EU-Mitgliedern zu vertiefen. "Einige Länder haben einen viel größeren steuerlichen Spielraum als andere", sagte Giorgetti. "Wenn also nur die Regeln für staatliche Beihilfen gelockert werden, hört der Binnenmarkt auf zu existieren - aber der Binnenmarkt ist das Fundament Europas."

