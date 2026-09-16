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EU-Präsidentin legt Pläne für verbesserte Wirtschaftsbedingungen vor

Von Edith Hancock

DOW JONES--EU-Präsidentin Ursula von der Leyen hat Pläne für eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren und für sichere Zugänge zu kritischen Rohstoffen vorgestellt. "In der aktuellen Wirtschaft ist Geschwindigkeit entscheidend", sagte die EU-Chefin am Mittwoch in einer Rede in Straßburg, in der sie eine breite Palette von Themen ansprach - von Landwirtschaft über Klima bis zu den Beziehungen zu China.

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Sie erklärte, dass Genehmigungen und Finanzierungen darüber entscheiden könnten, wo Investitionen getätigt werden. Die Europäische Union müsse viel schneller handeln.

Auch brauche die EU einen Pakt gegen ein "Gold-Plating", wenn die Verantwortlichen es ernst meinten mit der Vereinfachung der Vorschriften in der Region. Mit Gold Plating wird beschrieben, dass einzelne Regierungen zusätzliche Auflagen oder Bestimmungen zu bestehenden EU-Regeln hinzufügen.

Die EU versucht angesichts von Zöllen und anderen Formen des Protektionismus, die Wettbewerbsfähigkeit der Staatengemeinschaft zu stärken.

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Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2026 04:09 ET (08:09 GMT)

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