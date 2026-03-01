DAX23.984 +2,5%Est505.832 +2,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2000 +3,4%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.907 +3,3%Euro1,1639 +0,1%Öl91,68 +2,1%Gold5.178 +0,7%
EU-Ratspräsident: Iran-Krieg hilft bislang nur Russland

10.03.26 11:27 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Russlands Präsident Wladimir Putin ist nach Einschätzung von EU-Ratspräsident António Costa der große Nutznießer der israelisch-amerikanischen Angriffe gegen den Iran. "Bislang gibt es in diesem Krieg nur einen Gewinner: Russland", sagte der frühere portugiesische Regierungschef vor EU-Diplomaten in Brüssel.

Zur Begründung verwies Costa auf die politischen und wirtschaftlichen Folgen des Konflikts. Mit steigenden Energiepreisen erhalte Russland neue Mittel zur Finanzierung seines Krieges gegen die Ukraine und profitiere von der Umleitung militärischer Fähigkeiten, die andernfalls zur Unterstützung der Ukraine hätten eingesetzt werden können. "Und es zieht Nutzen daraus, dass die Aufmerksamkeit für die Front in der Ukraine abnimmt, während der Konflikt im Nahen Osten in den Mittelpunkt rückt", erklärte Costa.

Deutlich äußerte sich der Portugiese auch zum Vorgehen der USA und Israels. Der Iran träge Verantwortung für die tieferen Ursachen der aktuellen Lage, aber Alleingänge könnten niemals der richtige Weg sein, sagte er. Die Europäische Union rufe alle Seiten zu äußerster Zurückhaltung und zu einer Rückkehr an den Verhandlungstisch auf./aha/DP/nas