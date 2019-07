EU-Ratspräsident Tusk gratuliert Johnson und lädt zum Gespräch

Brüssel dpa) - EU-Ratspräsident Donald Tusk hat Boris Johnson im Namen des Europäischen Rates zur Ernennung zum Premierminister gratuliert. "Ich freue mich darauf, unsere Zusammenarbeit bei einem Treffen detailliert zu besprechen", teilte er am Mittwoch mit.

Den englischen Ausdruck "in detail" setzte er in seinem Schreiben an Johnson zwischen Gedankenstriche - eventuell um zu betonen, dass die EU bislang nicht weiß, wie sich der neuen Premierminister die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien vorstellt.

Tusk gilt in der EU als einer derjenigen Politikern, die noch immer Hoffnungen auf einen Verbleib des Vereinigten Königreichs in der EU haben. Auf die Frage, ob der 31. Oktober das endgültige Datum für den EU-Austritt Großbritanniens sei, hatte er zuletzt unter anderem gesagt: "Ich bin zu alt, um ein anderes Szenario auszuschließen. Ich denke, es ist noch immer alles möglich."/aha/DP/zb