STRASSBURG (dpa-AFX) - Das Europäische Parlament hat Maßnahmen für mehr Unabhängigkeit Europas bei Medikamenten gebilligt. Die Abgeordneten in Straßburg winkten eine Reform von EU-Arzneimittelregeln durch und stimmten mit einer großen Mehrheit für einen neuen Rechtsakt über bessere Verfügbarkeit von lebenswichtigen Medikamenten wie Antibiotika oder Insulin.

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Die EU will etwa die Entwicklung neuartiger Produkte fördern und zugleich die Abhängigkeit von Herstellern außerhalb Europas minimieren. Die neuen Vorschriften sollen dazu beitragen, den Zugang zu Arzneimitteln zu verbessern, den bürokratischen Aufwand zu verringern, Innovationen durch stärkere Anreize für neuartige Produkte sowie Arzneimittel für seltene Krankheiten und Kinder zu fördern. Zum Beispiel sollen günstige Nachahmerpräparate eines bereits zugelassenen Medikaments schneller auf den Markt kommen können.

Produktion von Arzneimitteln in der EU soll gefördert werden

Ein zentraler Bestandteil der Verordnung zu wichtigen Medikamenten ist die Förderung der Produktion innerhalb der EU. Etwa bei öffentlichen Ausschreibungen, bei denen eine hohe Abhängigkeit von einzelnen Ländern oder Lieferanten besteht, sollen künftig in Europa hergestellte Arzneimittel grundsätzlich bevorzugt werden. Sogenannte strategische Projekte sollen schneller genehmigt werden und zügiger Zugang zu Förderung bekommen. Mehrere Länder können sich zudem zusammenschließen und gemeinsam Arzneimittel beschaffen.

In den vergangenen Jahren gab es auch in Deutschland Medikamentenmangel, etwa bei Fiebersaft für Kinder. Ein Grund ist Europas Abhängigkeit von wenigen Lieferländern.

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Verband warnt vor strukturellen Wettbewerbsnachteilen Europas

Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) begrüßte das neue Gesetz zu kritischen Medikamenten, betonte aber, dass "das Gesetz allein die strukturellen Wettbewerbsnachteile Europas nicht beseitigen wird". Nationale Sparprogramme, langwierige Verfahren für klinische Studien und die unzureichende Nutzung von Gesundheitsdaten schwächten den europäischen Pharmastandort.

Die Parlamentspräsidentin erklärte im Plenum die Reform von Arzneimittelregeln für angenommen. Die Verordnung über kritische Medikamente muss laut einer Mitteilung des Parlaments noch vom Rat der Mitgliedstaaten förmlich verabschiedet werden, bevor die neuen Regeln nach Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft treten./vni/DP/stw