EU sagt Westbalkan-Staaten umfassende Hilfe in Corona-Krise zu

BRüSSEL (AFP)--Die EU hat den Staaten des westlichen Balkans umfassende Hilfe bei der Bewältigung der Folgen der Corona-Krise zugesagt. Nach einem ersten Hilfspaket von 3,3 Milliarden Euro stellten die EU-Staats- und Regierungschefs bei einer Video-Konferenz mit ihren Kollegen aus sechs Ländern der Region weitere Unterstützung in Aussicht, wie es in einer am Mittwochabend veröffentlichten Erklärung des Gipfels hieß. Die EU-Kommission wird demnach aufgefordert, "einen robusten Wirtschafts- und Investitionsplan für die Region" auszuarbeiten. An dem Gipfel nahmen Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien teil. Die EU-Staats- und Regierungschefs bekräftigten danach ihre "unmissverständliche Unterstützung für die europäische Perspektive" der Westbalkan-Länder. Konkrete Zusagen zum möglichen EU-Beitritt von Ländern aus der Region des ehemaligen Jugoslawiens finden sich in der Gipfel-Erklärung aber nicht.

May 06, 2020 14:18 ET (18:18 GMT)