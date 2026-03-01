DAX23.593 +0,6%Est505.744 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8200 +3,5%Nas22.105 -0,9%Bitcoin64.249 +1,0%Euro1,1481 +0,5%Öl102,9 -1,0%Gold5.020 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Meta offenbar vor massivem Stellenabbau -- Daimler Truck startet Aktienrückkaufprogramm -- Commerzbank, Rüstung, Siemens Energy, NVIDIA, TUI, Micron, Exxon, Shell, BP & Co. im Fokus
Top News
Bob Iger und das Disney-Imperium: Strategischer Weichensteller zwischen Tradition und Streaming Bob Iger und das Disney-Imperium: Strategischer Weichensteller zwischen Tradition und Streaming
Lufthansa-Aktie im Minus: Wieder planmäßiger Flugbetrieb nach Streik - Neue Streiks bei Tochter Eurowings bahnen sich an Lufthansa-Aktie im Minus: Wieder planmäßiger Flugbetrieb nach Streik - Neue Streiks bei Tochter Eurowings bahnen sich an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EU schickt über 450 Millionen Euro Hilfe in den Nahen Osten

16.03.26 13:33 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Union gibt mehr als 450 Millionen Euro für humanitäre Hilfe im Nahen Osten. Sie soll Menschen in Jordanien, Syrien, Ägypten, im Libanon und in den Palästinensischen Gebieten helfen, wie die Europäische Kommission mitteilte.

Wer­bung

Europa müsse weiterhin zu den Menschen in Krisengebieten halten, teilte die EU-Kommissarin für humanitäre Hilfe und Krisenmanagement, Hadja Lahbib, mit. "Wir werden weiterhin lebensrettende Hilfe leisten, solange sie benötigt wird."

Nach dem Plan der Kommission sollen 210 Millionen Euro nach Syrien gehen. Mehr als 16 Millionen Menschen seien dort ein Jahr nach dem Sturz des Langzeitmachthabers Baschar al-Assad noch auf Unterstützung angewiesen. In die Palästinensischen Gebiete sollen 124 Millionen Euro fließen und in den Libanon etwa 100 Millionen. Die Gelder werden zum Beispiel für Lebensmittel, die medizinische Versorgung, Unterkünfte und Bildungsangebote für Kinder verwendet.

Angesichts des Kriegs im Iran unterstützt die EU auch Flüge, die in der Region gestrandete Bürgerinnen und Bürger nach Europa bringen. In den vergangenen Wochen sind so mehr als 11.000 Menschen zurückgeholt worden./rdt/DP/men