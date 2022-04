EU schickt Zelte und Decken für Ukraine-Flüchtlinge nach Moldau

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Im ukrainischen Nachbarland Moldau wird von der EU ein Lagerhaus für Hilfsgüter für Flüchtlinge eingerichtet. Zudem werden diese Woche mehr als 1200 Zelte und 4000 Decken geliefert für Menschen, die durch den Krieg vertrieben worden sind, wie die zuständige EU-Kommission am Dienstag mitteilte.

"Der Bedarf der betroffenen Zivilisten an humanitärer Hilfe nimmt angesichts des äußerst brutalen militärischen Angriffs Russlands auf die Ukraine exponentiell zu", sagte der das Krisenmanagement koordinierende Kommissar Janez Lenarcic. Um allen Menschen in Not helfen zu können, müssten nun alle verfügbaren Kapazitäten mobilisiert werden.

Nach Angaben der EU-Kommission vom Dienstag hat der Krieg in der Ukraine bereits mehr als 4,5 Millionen Menschen gezwungen, in Nachbarländer wie Ungarn, Moldau, Polen und die Slowakei zu fliehen. Die meisten von ihnen sind Frauen und Kinder. Es handele sich um die am schnellsten wachsende Flüchtlingskrise weltweit, erklärte die Behörde.

Das arme, südlich der Ukraine gelegene Nicht-EU-Land Moldau wird seit Wochen intensiv von EU-Staaten bei der Versorgung von Flüchtlingen unterstützt. Angesichts des großen Bedarfs wurde zum Beispiel auch medizinische Ausrüstung aus Beständen in Deutschland, Ungarn und den Niederlanden mobilisiert./aha/DP/men