EU schlägt Sanktionspaket gegen Russland vor

Von Laurence Norman

BRÜSSEL (Dow Jones)--Die Europäische Union hat vorgeschlagen, als Reaktion auf die Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken in der Ostukraine durch Russland Sanktionen gegen alle Duma-Abgeordneten sowie ein Verbot des Kaufs russischer Anleihen und der Kreditvergabe an die russische Regierung und Zentralbank zu verhängen. Ein solches Sanktionspaket werde in Brüssel diskutiert, sagten Diplomaten.

Die EU-Außenminister werden am Nachmittag in Paris zusammentreffen, um die Situation zu erörtern, und eine endgültige Entscheidung über das Sanktionspaket könnte am Dienstagabend getroffen werden. Das Paket sieht nicht nur ein Vermögens- und Reiseverbot für alle russischen Parlamentarier sowie ein Verbot der Staatsverschuldung und der Kreditvergabe vor, sondern auch das Einfrieren der Vermögenswerte dreier russischer Banken, die Verbindungen zu den Separatistengebieten in der Ostukraine unterhalten.

Außerdem würde das derzeitige Handelsverbot für EU-Geschäfte mit der annektierten Krim auf die Separatistenregionen ausgedehnt. Derzeit gibt es keinen Vorschlag für direkte Sanktionen gegen Präsident Wladimir Putin, obwohl Diplomaten sagten, dass dies als Teil eines umfassenderen Sanktionspakets geschehen könnte.

Der Schritt kommt zu dem Zeitpunkt, als die Bundesregierung ankündigte, das Genehmigungsverfahren für die Nord Stream 2 Gaspipeline nach Russland zu stoppen. Das EU-Sanktionspaket bedarf der Zustimmung aller 27 Mitgliedstaaten, und innerhalb der Gruppe gibt es unterschiedliche Auffassungen darüber.

Am Dienstag sagte der Sprecher des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, der enge Beziehungen zu Putin unterhält und die EU-Sanktionen gegen Russland in der Vergangenheit kritisiert hat, dass die Regierung "Teil der gemeinsamen EU-Position sein wird".

February 22, 2022 07:06 ET (12:06 GMT)