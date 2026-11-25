DOW JONES--Die Europäische Union erhöht den Druck auf Russland im Zuge der anhaltenden Kampfhandlungen gegen die Ukraine. Wie die EU mitteilte, hat der Europäische Rat am Mittwoch beschlossen, 15 russische Einrichtungen auf die Liste jener zu setzen, die strengeren Ausfuhrbeschränkungen für Güter mit doppeltem Verwendungszweck (dual use) sowie fortgeschrittene Technologien unterliegen. Die betroffenen Organisationen seien Teil des russischen Militär- und Industriekomplexes, stünden mit dem Russlands Verteidigungs- und Sicherheitssektor in Verbindung oder unterstützten diesen auf andere Weise. Damit will die EU den Druck auf Russland weiter erhöhen, "damit dieses seinen brutalen Angriffskrieg beendet und ernsthafte Friedensverhandlungen aufnimmt".

Werbung

Zugleich beschloss der Rat, eine Einrichtung von der Liste zu streichen und die gegen sie verhängten Ausfuhrbeschränkungen aufzuheben. Die betroffene Organisation habe das Verhalten eingestellt, das zu ihrer Aufnahme auf die Liste geführt hatte. Zudem habe sie glaubhafte Zusicherungen ab, künftig keinen Handel mit sensiblen Gütern mit Russland zu betreiben.

Hintergrund ist die "fortwährende, feste und unerschütterliche Unterstützung für die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Unversehrtheit der Ukraine innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen", die der Europäische Rat erst am 15. und 16. Oktober bekräftigt hatte. Die EU sei entschlossen "den Druck auf Russland weiter zu verstärken, damit es seinen brutalen Angriffskrieg einstellt und substanzielle Verhandlungen über einen Frieden aufnimmt".

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2026 05:54 ET (10:54 GMT)