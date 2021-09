EU setzt Afghanistan-Hilfe fort - Behält Taliban-Vorgehen im Auge

Brüssel (Reuters) - Die Europäische Union will ihre Nothilfe für Afghanistan fortsetzen - die neue Taliban-Regierung aber genau im Auge behalten.

"Die Europäische Union ist bereit, weiter humanitäre Hilfe zu leisten", sagte der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Maros Sefcovic, am Mittwoch. Längerfristig hingen Gelder aber davon ab, ob die neuen Machthaber in Kabul Grundfreiheiten aufrechterhielten. "Wir schauen uns sehr, sehr genau an, wie sich die neue Regierung verhält, bevor wir uns engagieren."

Die Vereinten Nationen hatten jüngst mitgeteilt, Afghanistan stehe vor dem Zusammenbruch der Grundversorgung. Zudem würden Nahrungsmittelhilfen und andere Unterstützungen bald auslaufen. Bundesaußenminister Heiko Maas warnte vor einer humanitären Krise. Die radikal-islamischen Taliban haben Mitte August die Kontrolle über das Land übernommen und am Dienstag eine Übergangsregierung vorgestellt.