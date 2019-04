EU setzt Grenzen für Künstliche Intelligenz

Brüssel (Reuters) - Die Entwicklung und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) soll neuen Regeln der EU-Kommission zufolge von Schutzmechanismen begleitet werden.

KI-Projekte sollten grundsätzlich transparent sein, von Menschen überwacht werden und sich an Standards für den Schutz der Privatsphäre halten, sagte EU-Digitalkommissar Andrus Ansip am Montag in Brüssel. Regeln für diesen rapide wachsenden Bereich der Datenverarbeitung seien kein Luxus und keine Zusatzfunktion. "Nur auf Basis von Vertrauen kann unsere Gesellschaft von diesen Technologien profitieren."

Unter KI werden Computerprogramme verstanden, die intelligentes Verhalten zeigen. Die Software durchsucht dabei große Datenmengen und trifft dabei eigenständige Entscheidungen. Die Rechenschritte werden bereits eingesetzt bei der Bekämpfung von Online-Kriminalität und Cybersicherheit, in der Medizin oder im Finanzmanagement. Jedoch könnte KI auch von Regierungen missbraucht werden, um etwa die eigene Bevölkerung zu überwachen.

Die Kommission heuerte voriges Jahr gut 50 Experten an, die bei der Erstellung der Regeln helfen. Dazu gehören Vertreter von Universitäten, Lobbyverbänden und Konzernen wie Google, SAP, Santander und Bayer. IBM-Europachef Martin Jetter begrüßte das neue Regelwerk, da es "globale Standards für die Entwicklung von ethischer und verantwortungsvoller KI" setze.