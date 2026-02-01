DAX24.821 +0,1%Est505.973 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7800 +0,6%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.516 -1,1%Euro1,1827 -0,2%Öl68,32 -0,4%Gold4.916 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Steyr, Microsoft, TeamViewer, Norwegian, BHP, Ottobock, Warner Bros., NORMA im Fokus
Top News
Warner Bros.-Aktie steigt: Bieterschlacht zwischen Netflix und Paramount geht weiter Warner Bros.-Aktie steigt: Bieterschlacht zwischen Netflix und Paramount geht weiter
Pivotal-Point Nachverfolgung The Hershey (HSY): Schokoladen-Gigant besiegt die Kakao-Krise mit margenstarken Salty Snacks! Pivotal-Point Nachverfolgung The Hershey (HSY): Schokoladen-Gigant besiegt die Kakao-Krise mit margenstarken Salty Snacks!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

EU setzt Vietnam auf schwarze Liste der Steueroasen

17.02.26 14:11 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Staaten setzen Vietnam und die britischen Turks- und Caicosinseln auf die schwarze Liste für Steueroasen. Das südostasiatische Land und die Inselgruppe in der Karibik hielten international vereinbarte Standards für Steuertransparenz und faire Besteuerung nicht ein, lautete die Begründung aus Brüssel.

Wer­bung

Außerdem beschlossen die Finanz- und Wirtschaftsminister der EU, Fidschi, Samoa sowie Trinidad und Tobago von der schwarzen Liste zu streichen, "nachdem sie langfristige Mängel erfolgreich behoben haben", hieß es in einer Mitteilung zu dem Treffen.

Zehn Länder um Russland auf der Liste

Aktuell stehen auf der Liste damit zehn Länder beziehungsweise Steuergebiete, denen zweifelhafte Steuerpraktiken vorgeworfen werden: Amerikanisch-Samoa, Anguilla, Guam, Palau, Panama, Russland, die Turks- und Caicosinseln, die Amerikanischen Jungferninseln, Vanuatu und Vietnam. Mit der Nennung auf der schwarzen Liste will die EU die betroffenen Staaten in erster Linie durch Anprangern zum Einlenken bewegen.

Die "Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke" war im Dezember 2017 nach Enthüllungen in den "Panama Papers" und den "Paradise Papers" über Firmengeflechte und Briefkastenfirmen in Steuerparadiesen erstellt worden. Sie wird zweimal jährlich aktualisiert./vni/DP/men