EU sichert Großbritannien nach Anschlag auf Ex-Spion Solidarität zu

Brüssel (Reuters) - Die Europäische Union hat Großbritannien im Fall des Giftangriffs auf einen russischen Ex-Spion Unterstützung zugesagt.

"Wir sind sehr besorgt wegen der Situation, auch wegen der Erkenntnisse, die Großbritannien bislang hat", sagte EU-Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis am Dienstag in Brüssel. "Natürlich kann Großbritannien diesbezüglich auf die Solidarität der EU zählen."

Am Montag hatte die britische Premierministerin Theresa May Russland ein Ultimatum gestellt. Demnach soll die Regierung in Moskau bis zum Abend in der Angelegenheit eine Erklärung abgeben.

Die von der EU im Ukraine-Konflikt gegen Russland verhängten Sanktionen werden um weitere sechs Monate verlängert.