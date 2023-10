EU-Sondergipfel zu Angriffen auf Israel - Videokonferenz am Dienstag

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union treffen sich zu einem Sondergipfel, um über die Lage in Israel und im Gazastreifen zu beraten. Der Gipfel soll am Dienstag per Videokonferenz stattfinden, teilte EU-Ratschef Charles Michel am Samstagabend mit. Man stehe in voller Solidarität zum israelischen Volk und den Opfern der jüngsten Terroranschläge.

Hunderte von Terroristen waren vor einer Woche im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Hamas in einem Überraschungsangriff über die Grenze nach Israel gekommen und hatten ein Blutbad mit rund 1300 Toten angerichtet. Israel greift seither Ziele im Gazastreifen an.

Michel erklärte, die von der Hamas genommenen Geiseln müssten sofort und ohne jegliche Vorbedingung freigelassen werden. "Für Terror gibt es keine Rechtfertigung." Israel habe das Recht, sich in voller Übereinstimmung mit dem Völkerrecht zu verteidigen. Gleichzeitig beklagte Michel die "tragischen" Zustände im Gazastreifen nach dem massiven israelischen Beschuss und einer verhängten Blockade. Dies lasse in der internationalen Gemeinschaft die Alarmglocken schrillen./mjm/DP/he