EU-Spitzenvertreter kündigen nach Gaza-Deal Unterstützung an

09.10.25 09:35 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Spitzenvertreter der EU haben nach dem Durchbruch bei den Verhandlungen zur Beendigung des Gaza-Kriegs Hilfe angekündigt. Die EU werde weiterhin die schnelle und sichere Lieferung humanitärer Hilfe in den Gazastreifen unterstützen, teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit. Und wenn die Zeit reif dafür sei, werde die EU auch bereitstehen, um den Wiederaufbau zu unterstützen.

Die Konfliktparteien forderte von der Leyen auf, die getroffenen Vereinbarung vollständig einzuhalten. "Die heutige Chance muss genutzt werden", schrieb sie in sozialen Netzwerken. Sie sei eine Gelegenheit, einen glaubwürdigen politischen Weg hin zu dauerhaftem Frieden und Sicherheit mit einer Zweistaatenlösung einzuschlagen.

Konkret richtete sich von der Leyen zudem an US-Präsident Donald Trump und die anderen Verhandlungsteilnehmer. "Ich würdige die diplomatischen Bemühungen der Vereinigten Staaten, Katars, Ägyptens und der Türkei, die zu diesem Durchbruch geführt haben", erklärte sie.

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und EU-Ratspräsident António Costa äußerten sich ähnlich. Kallas teilte mit, die Einigung sei ein großer diplomatischer Erfolg und eine echte Chance, einen verheerenden Krieg zu beenden und alle Geiseln freizulassen.

Die EU werde alles tun, um die Umsetzung zu unterstützen./aha/DP/mis