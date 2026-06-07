DAX24.660 -0,4%Est506.056 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1600 +10,2%Nas25.709 -4,2%Bitcoin54.892 +0,1%Euro1,1540 +0,2%Öl94,76 +2,1%Gold4.329 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 SpaceX SPACEX Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 NEL ASA A0B733 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- SpaceX vermietet Rechenleistung an Alphabet -- NVIDIA: Speicher-Allianzen mit SK hynix und Co. -- Tesla, Meta Platforms, NEL, Infineon, SoftBank, Samsung im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie im Fokus: KI-Wachstum über neue Speicher-Allianzen mit SK hynix und Co. gesichert NVIDIA-Aktie im Fokus: KI-Wachstum über neue Speicher-Allianzen mit SK hynix und Co. gesichert
Strategy – Bitcoin-Sammler von Michael Saylor kauft trotz Milliardenverlusten munter weiter! Strategy – Bitcoin-Sammler von Michael Saylor kauft trotz Milliardenverlusten munter weiter!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EU-Staaten billigen härtere Zollregeln für Stahlimporte

08.06.26 14:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ArcelorMittal
57,70 EUR -0,24 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salzgitter
62,10 EUR 0,30 EUR 0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
thyssenkrupp AG
11,50 EUR 0,16 EUR 1,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die EU-Staaten haben schärfere Regeln für Stahlimporte beschlossen. Damit will die Europäische Union den europäischen Markt vor globaler Überproduktion und billiger Konkurrenz insbesondere aus China, Indien und der Türkei schützen.

"Stahl ist für die industrielle Basis Europas, seinen ökologischen Wandel und seine Sicherheit unverzichtbar", teilte Zyperns Industrieminister Michael Damianos mit. Zypern hat derzeit den Vorsitz des Rats der EU-Staaten inne. Die Regeln gelten ab 1. Juli.

Wenig Stahl darf zollfrei eingeführt werden

Nach den neuen Vorgaben wird die zollfreie Einfuhrmenge auf 18,3 Millionen Tonnen pro Jahr begrenzt. Das sind etwa 47 Prozent weniger als bisher. Mengen, die diese Grenze überschreiten, sollen mit einem Strafzoll von 50 Prozent belegt werden, doppelt so viel wie bisher.

Die EU ist nach Angaben des Rates der drittgrößte Stahlproduzent der Welt. Rund 300.000 Menschen seien direkt in diesem Industriebereich beschäftigt.

Stahlindustrie ist unter Druck

Dennoch sei der EU-Markt wegen der Importbeschränkungen anderer Staaten und der globalen Überkapazitäten zum Hauptabnehmer des weltweiten Stahlüberschusses geworden. Dies habe zu einer geringen Kapazitätsauslastung und hohen Produktionskosten in der EU geführt. Bis 2027 werde mit einem Anstieg der weltweiten Stahl-Überkapazitäten auf 721 Millionen Tonnen gerechnet - mehr als dem Fünffachen des jährlichen Verbrauchs der EU.

Die Neuregelung war zuvor mit Vertretern des Europäischen Parlaments ausgehandelt worden. Die Abgeordneten bestätigten den Kompromiss bereits formal./wea/DP/stk

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
18.05.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
13.05.2026thyssenkrupp BuyDeutsche Bank AG
13.05.2026thyssenkrupp HaltenDZ BANK
13.05.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.05.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.05.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
13.05.2026thyssenkrupp BuyDeutsche Bank AG
12.05.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
05.05.2026thyssenkrupp BuyDeutsche Bank AG
05.05.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.05.2026thyssenkrupp HaltenDZ BANK
13.05.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.05.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.03.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.05.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
17.04.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
23.02.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
12.02.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.01.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen