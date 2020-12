EU-Staaten fordern stärkere Offshore-Integration

BERLIN (Dow Jones)--Die EU-Staaten haben die Europäische Kommission zu mehr Tempo bei der gemeinsamen Planung und Verknüpfung der Windenergie auf See aufgefordert. Brüssel müsse die Mitgliedsländer stärker beim Abschluss bi- und multilateraler Offshore- und Ökostromprojekte unterstützen und auch Analysen für eine faire Kostenverteilung ausarbeiten, heißt es in einem Appell, den der Europäische Rat bereits am Freitag vorgelegt hatte.

"Wir müssen hier Energieeffizienz stärker in den Mittelpunkt rücken, die Nutzung erneuerbaren Stroms in allen Sektoren schneller voranbringen und die Herstellung und Nutzung erneuerbarer und CO2-armer Energieträger, wie Wasserstoff, fördern", erklärte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Montag vor Beginn weiterer Beratungen mit den EU-Energieministern. An der Videokonferenz nimmt auch EU-Energiekommissarin Kadri Simson teil.

Die Staaten hatten zuvor ebenfalls Empfehlungen zum Aufbau einer gemeinsamen Wasserstoffwirtschaft vorgelegt. Damit soll das EU-Klimaziel umgesetzt werden. Auf dem EU-Gipfel in Brüssel hatten die EU-Staats- und Regierungschefs in der vergangenen Woche beschlossen, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 Prozent statt wie bislang 40 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren.

