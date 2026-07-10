EU stärkt Rechte: Entschädigung für Fluggäste wird einfacher
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BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bei verspäteten oder gestrichenen Flügen sollen Reisende in der EU künftig leichter ihre Rechte geltend machen können. Dafür gaben die EU-Länder in Brüssel das finale grüne Licht. Die Regeln sind voraussichtlich ab Mitte 2027 verbindlich./wea/DP/mis
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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.Werbung
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|Datum
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|10.07.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|07.07.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG