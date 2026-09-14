EU stellt Donnerstag Pläne zum Jugendschutz auf Social Media vor

14.09.26 16:30 Uhr

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Europäische Union wird in dieser Woche einen sogenannten "Kids Act" zur Begrenzung negativer Auswirkungen der sozialen Medien auf Kinder vorstellen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die EU-Technologie-Aufseherin Henna Virkkunen werden die Pläne am Donnerstag erläutern, wie Kommissionssprecher Olof Gill am Montag mitteilte.

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Von der Leyen hatte im Juli erklärt, dass die Kommission nach der Sommerpause einen Vorschlag auf EU-Ebene zu sozialen Medien vorlegen werde. In einem Beitrag auf X Anfang des Monats kündigte sie an, das Thema werde in ihre Rede zur Lage der Europäischen Union am Mittwoch aufgenommen.

Die Kommission hat sich in den vergangenen Monaten bemüht, das Thema Social-Media-Beschränkungen in den Griff zu bekommen, da einige Länder in der 27 Mitglieder zählenden Union eigene nationale Gesetze erwogen oder in Angriff genommen haben, die Minderjährigen die Nutzung von Plattformen wie Instagram verbieten.

Australien wurde Ende 2025 das erste Land, das Kindern unter 16 Jahren den Zugang zu sozialen Netzwerken verbot. Dutzende andere Länder, darunter Frankreich, Griechenland, Spanien, Österreich, Dänemark und Polen erwägen Beschränkungen für junge Menschen erwogen.

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September 14, 2026 10:31 ET (14:31 GMT)