EU-Strafen für Apple und Meta werden minimal ausfallen - Zeitung

NVIDIA, Apple & Co.: So hat Zurich Insurance das US-Portfolio im vierten Quartal 2024 verändert

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Die Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)

Satya Nadella Admits China's DeepSeek Was A Wake-Up Call — Tells Microsoft Employees It's Time To Build Real Products

Heute im Fokus

Xi Jinping wirbt bei BMW, Mercedes und Co. für Investitionen in China. Google liefert KI-Software an Lockheed Martin. Merck sichert sich Vermarktungsrechte für Pimicotinib. SAF-Holland will Geschäfte bedeutend ausbauen. GFT Technologies kauft eigene Aktien zurück. Porsche gibt Ausbaupläne für Teststrecke in Süditalien auf. Warburg Pincus verkauft wohl komplettes IONOS-Aktienpaket.