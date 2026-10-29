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EU strebt weiter engere Beziehungen zu Kanada an

Von Edith Hancock

DOW JONES--EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ihre Vision einer engeren Anbindung zwischen der Europäischen Union und Kanada bekräftigt. Zuvor war über Vorbehalte einiger Mitgliedstaaten gegen das Angebot einer assoziierten Mitgliedschaft für Kanada berichtet worden.

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"Wir beide wollen unsere Beziehungen auf das höchstmögliche Niveau heben, und deshalb diskutieren wir die Idee, dass Kanada das erste assoziierte Mitglied der Europäischen Union wird", sagte von der Leyen am Donnerstag in Montreal. Die Möglichkeit einer assoziierten Mitgliedschaft Kanadas hatte sie bereits im September im Rahmen einer Rede ins Spiel gebracht.

Ihre jüngsten Äußerungen folgen auf Medienberichte über Gegenwind aus EU-Mitgliedstaaten gegen die Bezeichnung "assoziiertes Mitglied".

"Es handelt sich um eine Assoziierung ohne Beitritt", betonte von der Leyen. Beide Seiten könnten eine Partnerschaft aufbauen, "die einer Mitgliedschaft näher kommt als alles, was wir bisher getan haben".

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Die EU-Kommissionspräsidentin erklärte, dass eine Partnerschaft mit Kanada eine intensivere Kooperation in Bereichen wie Energie und Künstliche Intelligenz (KI) beinhalten könnte. Beide Seiten könnten zusammenarbeiten, um Sicherheitsfragen im Zusammenhang mit der rasant wachsenden Technologie anzugehen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2026 12:01 ET (16:01 GMT)

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