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EU überweist Ukraine Milliardensumme für Drohnen und Raketen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU hat der Ukraine 2,86 Milliarden Euro für den Kauf von Drohnen, Luftverteidigungssystemen und Raketen überwiesen. "Diese Mittel werden der Ukraine helfen, ihren dringenden Bedarf auf dem Schlachtfeld zu decken und ihre Verteidigungsfähigkeit gegen den russischen Angriffskrieg zu stärken", sagte ein Sprecher der EU-Kommission in Brüssel. Das Geld sei konkret für die Beschaffung von Rüstungsgütern von ukrainischen Unternehmen vorgesehen.

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Zu den Spekulationen, dass das US-Unternehmen Starlink auf Wunsch von US-Präsident Donald Trump die Leistung des von den ukrainischen Streitkräften intensiv genutzten Satelliteninternetsystems gedrosselt haben könnte, um Druck auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auszuüben, wollte sich die Kommission nicht äußern. Eine Sprecherin sagte, man kenne die Berichte über Störungen. Solange man nicht über mehr Informationen verfüge, könne man dazu aber nichts weiter sagen.

Spekulationen über Geheimdienstinformationen

Die Sprecherin betonte zudem, dass die Kommission keine Hinweise darauf habe, dass die USA die Weitergabe von Geheimdienstinformationen eingestellt hätten. Ihr Wortlaut schloss allerdings nicht aus, dass es Hinweise auf eine Einschränkung der Weitergabe geben könnte.

Nach Angaben der EU-Kommission haben die EU und ihre Mitgliedstaaten der Ukraine seit 2022 bereits Unterstützung im Umfang von 231,5 Milliarden Euro bereitgestellt. Für den Rest dieses Jahres stünden noch weitere 29 Milliarden Euro an finanzieller Unterstützung der EU zur Verfügung, hieß es. Ein Großteil der Hilfen wird derzeit über ein 90 Milliarden Euro schweres Unterstützungsdarlehen ausgezahlt. Dieses wird in mehreren Tranchen bereitgestellt und soll der Ukraine die Fortsetzung ihres Abwehrkampfes gegen die russischen Invasionstruppen ermöglichen und das Land vor einer Staatspleite bewahren./aha/DP/mis

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