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EU-Umfrage: Geld ist Deutschen besonders wichtig

01.07.26 07:13 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Finanzielle Stabilität, eine gute Wirtschaft, ein bezahlbares Leben - diese Dinge sind den Menschen in Deutschland wichtig. Das ergab die jüngste Umfrage des Europäischen Parlaments, die regelmäßig die öffentliche Meinung innerhalb der EU abfragt. Das sogenannte Eurobarometer untersucht dabei Einstellungen zu politischen und sozialen Themen, sowie persönliches Befinden und Perspektiven von EU-Bürgern auf europäische Angelegenheiten.

Die laut Parlament repräsentativen Umfragen werden standardmäßig zweimal im Jahr durchgeführt. In persönlichen Interviews wurden in Deutschland im April 1.507 Menschen ab 15 Jahren befragt. In der EU insgesamt waren es 26.421 Personen.

Hohe Zufriedenheit mit Lebensqualität

Auf die Frage, was gute Lebensqualität auszeichne, gab es die größte Zustimmung für die finanzielle Situation und die Fähigkeit, den Lebensunterhalt zu bestreiten (54 Prozent). Danach folgen körperliche und geistige Gesundheit (53 Prozent) und Sozialleben (53 Prozent). Außerdem hoch oben in der Prioritätenliste sind die Qualität und Zugang zur Gesundheitsversorgung (43 Prozent) sowie die öffentliche und persönliche Sicherheit (43 Prozent). Die Befragten konnten bis zu vier Aspekte nennen. Auch EU-weit sind das die am häufigsten genannten Punkte, wobei dort zudem die Sicherheit und Qualität von Lebensmitteln (EU: 40 Prozent, Deutschland 35 Prozent) ebenso oft angeführt wird wie die Sicherheit.

Die meisten Befragten aus Deutschland (83 Prozent) und auch aus der gesamten EU sind den Angaben zufolge zufrieden mit ihrer Lebensqualität. Sie gaben an, dass Veränderungen in den Bereichen der finanziellen Situation (43 Prozent), der Qualität und des Zugangs zur Gesundheitsversorgung (37 Prozent) und des Soziallebens (34 Prozent) ihre Lebensqualität am stärksten verbessern würden.

Prioritäten: Geld und Sicherheit

Auch wenn es darum geht, worauf sich die EU besonders fokussieren sollte, um ihre Position in der Welt zu stärken, befindet sich die Wettbewerbsfähigkeit unter den ersten drei Aspekten, die in Deutschland genannt wurden (37 Prozent) - hinter Energieunabhängigkeit (41 Prozent) sowie Verteidigung und Sicherheit (38 Prozent). Die Befragten gaben zudem an, dass das Europäische Parlament sich mit der Inflation und den steigenden Preisen und Lebenshaltungskosten (46 Prozent) befassen solle sowie mit der Verteidigung und Sicherheit der EU (43 Prozent) und der Wirtschaft und Schaffung von Arbeitsplätzen (33 Prozent). Es waren jeweils mehrere Antworten möglich./wum/DP/stk