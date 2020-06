EU-Umweltagentur stellt Bericht zur Badewasserqualität in Europa vor

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die Europäische Umweltagentur EEA veröffentlicht am Montag (12.00 Uhr) ihren jährlichen Bericht zur Wasserqualität von Seen, Flüssen und Küstengewässern in Europa. Dafür hat sich die in Kopenhagen ansässige EU-Behörde die Daten aus 30 europäischen Ländern zur Bakterienbelastung von rund 23 000 Badegewässern angeschaut, darunter knapp 2300 in Deutschland. Den deutschen Badestellen hat die EEA in den Vorjahren ein überwiegend sehr gutes Zeugnis ausgestellt. Für vereinzelte Gewässer wird die Wasserqualität jedoch jedes Jahr als mangelhaft eingestuft. Da sich die EEA-Werte auf die Badesaison 2019 beziehen, hatte die Corona-Krise noch keine Auswirkungen auf den Bericht./trs/DP/he