BRÜSSEL/LONDON (dpa-AFX) - Großbritannien und die Europäische Union wollen enger zusammenarbeiten. Bei einem Gipfeltreffen in Brüssel wollen Spitzenpolitiker an diesem Freitag (ab 10.30 Uhr) weitere Vereinbarungen auf den Weg bringen. EU-Ratspräsident António Costa und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßen dafür den britischen Premierminister Andy Burnham.

Werbung

Er hatte diese Woche angekündigt, die Beziehung zur Europäischen Union auf eine neue Grundlage stellen zu wollen. Drastische Schritte wie eine sofortige Rückkehr in den Binnenmarkt oder die Zollunion sind allerdings ausgeschlossen.

London und Brüssel könnten sich aber unter anderem auf Vereinfachungen im Handel mit Lebensmittel und eine Verknüpfung ihrer Emissionshandelssysteme einigen. Auch ein Programm, das jungen Menschen das Studieren und Arbeiten auf der jeweils anderen Seite des Ärmelkanals erleichtern soll und schon seit langem im Gespräch ist, könnte Realität werden.

Großbritannien war Ende Januar 2020 nach zähen Verhandlungen über ein Austrittsabkommen aus der Europäischen Union ausgeschieden. Damit trug es dem knappen Ergebnis des EU-Referendums im Jahr 2016 Rechnung. In Umfragen spricht sich längst eine deutliche Mehrheit der Briten für den Exit vom Brexit aus./mj/DP/jha