EU und China wollen internationale Institutionen reformieren

Berlin (Reuters) - EU und China wollen die internationalen Institutionen reformieren und enger zusammenarbeiten.

Bei einem Treffen von Chinas Präsident Xi Jinping, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Kanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bekannten sich alle vier etwa zu einer Reform der Welthandelsorganisation (WTO) und dem Pariser Klimaschutzabkommen.

In Abgrenzung von US-Präsident Donald Trump betonten sowohl Xi als auch Merkel, dass man in der internationalen Zusammenarbeit immer Lösungen finden müsse, von denen alle profitierten. Er hoffe, dass man beim EU-China-Gipfel am 9. April beim geplanten Investitionsschutzabkommen und der Marktöffnung in China für EU-Firmen weiterkommen werde, sagte Juncker. Xi versprach seinerseits eine weitere Marktöffnung seines Landes.