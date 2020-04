EU und Großbritannien beginnen neue Verhandlungsrunde

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Großbritannien und die Europäische Union haben am Montag die nächste Verhandlungsrunde über ihre künftigen Beziehungen gestartet. Die Gespräche laufen die ganze Woche per Videokonferenz. Am Freitag will EU-Chefunterhändler Michel Barnier über Ergebnisse informieren.

Großbritannien war Ende Januar aus der EU ausgetreten. Doch gilt bis zum Jahresende eine Übergangsfrist, so dass sich im Alltag praktisch nichts geändert hat. Großbritannien gehört weiter zum EU-Binnenmarkt und zur Zollunion, hält sich an EU-Regeln und zahlt in den Haushalt ein. Gelingt in der Frist jedoch kein Vertrag über die künftigen Beziehungen, droht ein harter Bruch mit heftigen Turbulenzen für die Wirtschaft.

/vsr/DP/jha