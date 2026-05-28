DAX24.218 -0,9%Est506.026 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7700 -4,2%Nas25.402 -1,1%Bitcoin54.262 +1,5%Euro1,1550 +0,1%Öl94,15 +2,0%Gold4.127 -3,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 adidas A1EWWW Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Aussagen zum Iran belasten: DAX schließt in Rot -- Software-Aktien vor Oracle-Zahlen unter Druck -- SoftBank, Kryptos, Schaeffler, adidas, Rheinmetall, RENK & Co. im Fokus
Top News
Robo-Advisor Vergleich 05/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test Robo-Advisor Vergleich 05/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test
Tech-Schwäche und Iran-Eskalation: DAX grenzt Verluste nach US-Inflationsdaten letztlich ein Tech-Schwäche und Iran-Eskalation: DAX grenzt Verluste nach US-Inflationsdaten letztlich ein
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EU und Südkorea planen Abkommen für Geheimdokumente

10.06.26 17:29 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU und Südkorea wollen ihre Zusammenarbeit weiter vertiefen und dazu auch ein Abkommen für den Austausch von Geheimdokumenten abschließen. Das soll unter anderem die Kooperation bei Sicherheits- und Verteidigungsthemen erleichtern. Wie beide Seiten bei einem EU-Südkorea-Gipfel in Brüssel ankündigten, sind zudem ein neuer Wirtschaftsdialog und eine enge Koordinierung in den Bereichen Energie, Forschung und Innovation geplant.

Zur Erleichterung der Geschäftsbeziehungen wurde bei dem Spitzentreffen ein Digitalhandelsabkommen unterzeichnet. Es regelt unter anderem den Online-Verbraucherschutz sowie die Anerkennung der Rechtsgültigkeit und Durchsetzbarkeit elektronischer Verträge.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte bei dem Gipfel mit dem südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung, die Partnerschaft zwischen der EU und Südkorea sei noch nie so wichtig gewesen. Man arbeite gemeinsam daran, die wirtschaftliche Sicherheit zu stärken und Innovationen voranzutreiben. Dies bringe auch den Bürgerinnen und Bürgern konkrete Vorteile.

EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas ergänzte, man möge geografisch weit voneinander entfernt sein, aber die EU und Korea stünden vor ähnlichen sicherheitspolitischen Herausforderungen. In einer Zeit, in der die internationale Ordnung angegriffen werde und man durch aggressive Nachbarn bedroht werde, wisse man, dass man in Südkorea einen Freund habe. EU-Ratspräsident António Costa sagte: "Wir sind vereint in unserem gemeinsamen Engagement für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und fairen Handel."/aha/DP/stw