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EU und USA mit Partnerschaft bei kritischen Mineralien

24.04.26 18:07 Uhr

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Europäische Union und die USA haben eine Partnerschaft zu kritischen Mineralien ins Leben gerufen. Dies teilte die Europäische Kommission am Freitag mit. Unterdessen besuchte EU-Handelskommissar Maros Sefcovic Washington D.C, um sich mit US-Handelsvertreter Jamieson Greer und anderen Repräsentanten zu treffen.

Im Rahmen der Partnerschaft wollen beide Seiten in Bereichen kooperieren, die von der Exploration und dem Abbau von Mineralien bis hin zum Recycling reichen. Grundlage dafür ist eine Absichtserklärung, die von Sefcovic und US-Außenminister Marco Rubio unterzeichnet wurde.

"Es ist ermutigend zu sehen, dass die Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA bei kritischen Rohstoffen konkrete Formen annimmt", sagte Sefcovic am Freitag in einer Erklärung. "Die Vision ist da - nun besteht der wahre Test in der Umsetzung, indem gemeinsame Ambitionen in wirkungsvolle Projekte verwandelt werden", sagte er.

Sefcovic und Greer legten zudem einen sogenannten Aktionsplan vor. Dieser soll eine Zusammenarbeit bei Maßnahmen wie grenzausgleichenden Mindestpreisen und Abnahmevereinbarungen ausloten. Ebenso geht es um gemeinsame Standards für Abbau, Verarbeitung und Recycling, Strategien zur Vorratshaltung und Wege zur Bewältigung von Lieferengpässen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2026 12:08 ET (16:08 GMT)