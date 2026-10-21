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EU untersucht Booking.com wegen Risiken durch Fake-Angebote und Phishing

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Booking Holdings
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Von Edith Hancock

DOW JONES--Die EU-Kommission hat ein förmliches Verfahren eingeleitet, um zu prüfen, ob das viel genutzte Reisebuchungsportal Booking.com den Risiken gefälschter Angebote sowie Phishing-Angriffen wirksam genug begegnet. Nach Angaben der Kommission gibt es Bedenken, dass die Plattform nicht genug unternimmt, um Online-Betrug und Täuschungsversuche zu verhindern. Die Kommission prüft, wie Booking.com die mit Fake-Angeboten verbundenen Risiken ermittelt und bewertet, sowie um die Maßnahmen, die das Unternehmen ergreift, um die Anzeige solcher Angebote für Nutzer einzudämmen.

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Darüber untersucht die Behörde, wie Reservierungs- und Gästedaten an Unterkunftsbetreiber übermittelt werden. Auch die Anzeige hervorgehobener Angebote stehen im Fokus, um zu prüfen, ob die Transparenzvorschriften für Werbung eingehalten werden. Die Untersuchung fällt unter das Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act - DSA).

"Die europäischen Bürger sollten ihren Urlaub buchen können, ohne Angst vor Betrug haben zu müssen", sagte Henna Virkkunen, Exekutiv-Vizepräsidentin der Europäischen Kommission für technische Souveränität, Sicherheit und Demokratie. Der DSA lege klare Verpflichtungen für Plattformen wie Booking.com fest. "Wir müssen sicherstellen, dass die führende Buchungsplattform in Europa diese Verantwortung ernst nimmt", fügte sie hinzu.

Ein Sprecher von Booking.com sagte, das Unternehmen kooperiere uneingeschränkt mit der Kommission und setze sich dafür ein, mit Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, um Cyberkriminalität und Online-Betrug zu bekämpfen.

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Der Beschluss zur Einleitung einer vertieften Prüfung folgt auf vorläufige Untersuchungen. Diese basierten auf Berichten, die Booking.com der Kommission im Rahmen seiner DSA-Konformität im Zeitraum von 2023 bis 2026 vorgelegt hatte.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2026 06:35 ET (10:35 GMT)

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08.08.19 Booking Outperform Cowen and Company, LLC
08.08.19 Booking Buy Deutsche Bank AG
08.08.19 Booking Overweight Barclays Capital
21.05.19 Booking Buy Needham & Company, LLC
19.03.19 Booking Market Perform Telsey Advisory Group

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