EU-Urheberrechtsnovelle empört Startups und erfreut Verleger

BERLIN (Dow Jones)--Die vom EU-Parlament abgesegnete Reform des Urheberrechts hat in der Wirtschaft für gegensätzliche Reaktionen gesorgt. Während sich Zeitungs- und Zeitschriftenverlage dahinter stellten, sprachen Startups von einem schlechten Tag für ihre Branche.

"Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments haben mit der heutigen Entscheidung enormen Schaden für das freie Internet und für den Erfolg zukunftsweisender Technologien wie Künstlicher Intelligenz verursacht", beklagte der Präsident des Startup-Verbandes, Florian Nöll. Damit kassiere Europa einen schweren Schlag gegen digitale Pioniere und die Technologien der Zukunft, "der sich noch jahrzehntelang auswirken wird".

Die Verleger bewerteten die Novelle hingegen positiv. "Das Europäische Parlament hat heute ein Zeichen gegen die Nutzung von geschützten Werken im Internet ohne Genehmigung der Rechteinhaber gesetzt", erklärten die Verbände von Zeitschriften- und Zeitungsverlegern gemeinsam. Insgesamt hätten über 100 Verbände der Kreativbranche - von Musikern, über Orchester, Buchautoren, Filmemachern bis hin zu den Journalisten - das Gesetz unterstützt.

Nach jahrelangen Debatten und Auseinandersetzungen hat das EU-Parlament dafür gestimmt, die Rechte von Kreativen zu stärken. Ziel ist es, sie stärker an den Gewinnen von Internetkonzernen wie Google und Facebook zu beteiligen, die viel Geld mit den von ihnen erstellten Inhalten verdienen. Zum Schutz der Inhalte sollen die Plattformen künftig schon bei deren Hochladen prüfen müssen, ob sie urheberrechtlich geschützt sind. Für die Nutzung von Inhalten, die unter das Urheberrecht fallen, müssen Tantiemen gezahlt werden.

Außerdem sollen Verlage in Europa künftig um Erlaubnis gefragt werden müssen, wenn Suchmaschinen wie Google und andere Plattformen Ausschnitte und Überschriften anzeigen. Gegebenenfalls sollen die Verlage über das sogenannte Leistungsschutzrecht dafür Geld erhalten.

Der Startup-Verband sieht durch den Beschluss gerade junge Unternehmen gefährdet, die zum Beispiel digitale Pressespiegel erstellen. Nach der Abstimmung in Straßburg kann das EU-Parlament nun in den Dialog mit den Mitgliedstaaten und der EU-Kommission über die Reform treten. Sobald der sogenannte Trilog erfolgreich abgeschlossen wurde, kann der Text des Kompromissvorschlags in ein Gesetz umgewandelt werden.

