EU verbietet Elfenbeinhandel - mit wenigen Ausnahmen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Handel mit Elfenbein ist in der Europäischen Union (EU) künftig weitgehend verboten. Am Donnerstag nahm die zuständige Europäische Kommission ein Gesetzespaket mit Maßnahmen an, die Importe, Exporte und EU-internen Handel mit dem weißen Gold sehr stark einschränken.

Ausnahmen für rohes Elfenbein soll es demnach nur für Reparaturen antiker Artefakte geben. Verarbeitetes Elfenbein darf nur noch gehandelt werden, wenn die Objekte älter als von 1947 sind und ein entsprechendes Zertifikat besitzen. Für Musikinstrumente gilt das Jahr 1975 als Grenze. Teilweise dürfen die Objekte und Instrumente jedoch nur an Museen verkauft werden.

"Tausende Elefanten werden jedes Jahr getötet, und ihr Elfenbein wird oft international verkauft. Um diesen globalen Trend umzukehren und Biodiversität zu schützen, müssen wir unsere Arbeit zu Hause leisten", sagte der für Umwelt zuständige Kommissar Virginijus Sinkevicius. Die Kommission schrieb in ihrer Mitteilung, dass schätzungsweise 20 000 bis 30 000 Afrikanische Elefanten jedes Jahr für ihr Elfenbein getötet würden.

Die Maßnahmen wurden nach Abstimmung mit den EU-Ländern und dem Europaparlament angenommen und verschärfen bisherige EU-Regeln zum Elfenbeinhandel. Sie treten nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der EU in Kraft, voraussichtlich am 22. Dezember.

International ist der kommerzielle Handel mit Elfenbein eigentlich bereits seit 1989 über das Washingtoner Artenschutzübereinkommen Cites verboten. Zahlreiche Ausnahmeregelungen bieten allerdings Gelegenheiten für Betrug und Verstöße./dub/DP/zb