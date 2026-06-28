EU verhängt 890 Millionen Euro Strafe gegen Google
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BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU verhängt gegen Google (Alphabet C (ex Google)) wegen unfairer Geschäftspraktiken eine Strafe von 890 Millionen Euro. Der US-Konzern hat nach Ansicht der Europäischen Kommission mit seiner Suchmaschine sowie dem App-Marktplatz Google Play Wettbewerbsregeln verletzt und seine Konkurrenz widerrechtlich benachteiligt./tre/DP/mis
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|Datum
|Rating
|Analyst
|04.05.26
|Alphabet C (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C (ex Google) Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C (ex Google) Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK