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EU verhängt gegen Google Geldstrafe von rund 1 Milliarde Dollar

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Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Europäische Kommission hat Google zu einer Geldstrafe von insgesamt 1,02 Milliarden US-Dollar verdonnert. Als Grund nannte die Kommission den Verstoß der Alphabet-Tochter gegen das Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act - DMA). In der Google-Suche bevorzuge der Suchmaschinen-Konzern seine eigenen Dienste gegenüber denen der Konkurrenz. Zudem habe das Unternehmen App-Entwicklern Beschränkungen auferlegt, die diese daran gehindert hätten, Nutzer frei auf andere Angebote außerhalb des Play Stores des Unternehmens zu lenken. In diesem Zusammenhang belegte die Kommission Google mit einer Geldbuße von 460 Millionen Euro und einer weiteren in Höhe von 430 Millionen.

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Die Umsetzung des DMA "macht weiterhin alltägliche Produkte kaputt", sagte Kent Walker, bei Google President of Global Affairs. "Um die Vorschriften einzuhalten, müssen wir Echtzeit-Suchfunktionen entfernen, die die Europäer lieben - wie sofortige Preisangaben und direkte Verfügbarkeit für Hotels, Flüge und Restaurants - und Sicherheitsvorkehrungen bei Google Play abbauen."

Die EU-Entscheidung markiert den Höhepunkt einer jahrelangen Untersuchung. Google hat mehrere Anpassungen an der Funktionsweise ihrer Produkte vorgenommen. Dazu gehören das Testen von Ergebnissen für Dienste wie Flüge und Hotels sowie das Testen von Änderungen bei der Präsentation von Shopping-Anzeigen und Inhalten. Außerdem hat das Unternehmen seine Bedingungen für App-Entwickler geändert, die Kunden zu Angeboten außerhalb des eigenen Play Stores lenken. Die Kommission prüft nach eigenen Angaben diese Änderungen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2026 06:27 ET (10:27 GMT)

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DatumRatingAnalyst
11:16 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
11:11 Alphabet A (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:06 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
21.07.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
23.06.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.