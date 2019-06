EU verlängert Krim-Sanktionen um ein Jahr

Der Europäische Rat hat die Wirtschaftssanktionen gegen die Halbinsel Krim und Sewastopol um ein Jahr verlängert. Sie gelten bis 23. Juni 2020, teilte der Rat in Brüssel mit. Verboten sind Importe von Produkten von der Krim und Sewastopol in die EU, aber auch Investitionen europäischer Firmen in der Region.

Europäern oder Unternehmen mit Sitz in der EU ist es demnach nicht gestattet, Immobilien oder Objekte auf der Krim zu kaufen, örtliche Firmen oder Dienstleistungen zu unterstützen. Reiseveranstalter dürfen die Gegend nicht als Ziel anbieten, Kreuzfahrtschiffe nur im Notfall in den Hafen von Sewastopol einlaufen. Die Sanktionen umfassen auch Technologie-Exporte, die Sektoren Transport, Telekommunikation und Energie. Demnach sind auch Öl-, Gas- oder Mineralexporte verboten.

Die Sanktionen sind eine Reaktion auf die russische Annexion der Krim und Sewastopols. "Die EU erkennt diese Verletzung des Völkerrechts nicht an und verurteilt sie weiter", heißt es in der Pressemitteilung. Die EU unterstütze weiterhin die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine.

Seit der Ukraine-Krise im März 2014 hat die EU die Sanktionen gegen Russland stetig verlängert. Weitere Sanktionen umfassen Einreisesperren sowie sektorenbezogene Importverbote.

Dow Jones