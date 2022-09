EU-Vertreter - Ländern stehen Krisenkredite für 225 Mrd. Euro zur Verfügung

Werbung

Heute im Fokus

Warten auf US-Verbraucherpreise: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen freundlich -- Mitgründer Foley verlässt Peloton -- Commerzbank, Fresenius Medical Care, Lufthansa, Mercedes-Benz, Fraport im Fokus

UBS will mehr Geld an Aktionäre ausschütten - Aktienrückkäufe geplant. IMK-Forscher: Rezessionsrisiko für die deutsche Wirtschaft ist weiter gestiegen. Teuerungsrate im August wieder sprunghaft gestiegen - Inflation kratzt an Acht-Prozent-Marke. T-Mobile US trifft am Anleihemarkt auf starke Nachfrage. SKW fährt Anlage wieder hoch: 'Wir wärmen uns auf'. EU will Übergewinnsteuer für Öl und Gas zum Jahreswechsel einführen.