EU-Vertreter - Scheitern von Brexit-Verhandlungen wahrscheinlicher als Erfolg

Brüssel (Reuters) - Kurz vor Ablauf der Frist für eine Einigung in den Brexit-Verhandlungen zeigt sich EU-Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen nach Angaben eines EU-Vertreters skeptisch.

"Situation ist schwierig. Haupt-Hindernisse bestehen weiter", sei am Freitag die Kernaussage von der Leyens an die EU-Staats- und Regierungschefs gewesen, sagte der anonym bleiben wollende EU-Vertreter. Die EU-Kommissionspräsidentin habe sich am zweiten Tag des EU-Gipfels in einer kurzen Ansprache an die Gipfelteilnehmer gewandt. "Die Wahrscheinlichkeit eines 'no deal' ist größer als die eines 'deals'", sagte der EU-Vertreter.

Von der Leyen hatte sich am Mittwochabend mit dem britischen Premierminister Boris Johnson auf eine neue Frist für ein Abkommen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien bis Sonntag geeinigt. Im Mittelpunkt stehen dabei die Handelsbeziehungen. Während Großbritannien sich einen möglichst ungehinderten Zugang zum EU-Binnenmarkt erhalten will, pocht die EU im Gegenzug auf die von Großbritannien abgelehnte Einhaltung der Standards in der Union. Strittig sind vor allem die Fischereirechte, Garantien für einen fairen Wettbewerb sowie ein Mechanismus zur Streitschlichtung im Falle von Verstößen gegen das geplante Abkommen.