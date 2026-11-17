EU verwarnt Temu erneut

Temu verstößt nach Aussage der EU-Kommission möglicherweise weiterhin gegen EU-Vorschriften zum Umgang mit Produkten, die von Regulierungsbehörden als illegal eingestuft werden.

Bereits im Frühjahr hatte die Kommission deshalb eine Geldstrafe von 200 Millionen Euro gegen das Unternehmen verhängt. Auf Basis vorläufiger Untersuchungsergebnisse erklärte die Kommission, die von Temu ergriffenen Maßnahmen zur Bekämpfung des Verkaufs illegaler Produkte auf der Plattform seien unzureichend. Sie bezog sich dabei auf ein als "schwach" bezeichnetes System zur Inhaltsmoderation sowie unwirksame Sanktionen.

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Ein Sprecher des in chinesischem Besitz befindlichen E-Commerce-Konzerns sagte am Dienstag, das Unternehmen teile die Ansicht der Kommission nicht und werde auf die Erkenntnisse reagieren. "Wir sind zuversichtlich, dass wir eine einvernehmliche Lösung in dieser Angelegenheit erreichen werden, die die verbleibenden Bedenken der Kommission vollständig ausräumt", erklärte der Sprecher.

Das Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act, DSA) der EU verpflichtet große Plattformen wie Temu dazu, mehr zum Schutz der Verbraucher im Internet vor Risiken wie Hassrede und gefälschten Waren zu unternehmen. "Die vorläufigen Erkenntnisse bezüglich Temu markieren einen weiteren Schritt hin zu einer sichereren Online-Welt", sagte EU-Technologiekommissarin Henna Virkkunen in einer Stellungnahme.

Dem zum Konzern PDD Holdings gehörenden Unternehmen könnte eine Geldstrafe von bis zu 6 Prozent seines weltweiten Jahresumsatzes drohen, sollten die EU-Beamten zu dem Schluss kommen, dass es gegen die Vorschriften verstößt. Die Kommission hatte bereits im Juli eine Strafe von 550 Millionen Euro gegen Alibabas AliExpress wegen Bedenken hinsichtlich der Produktsicherheit verhängt und im Februar Ermittlungen gegen Shein eingeleitet, nachdem französische Regulierungsbehörden mitgeteilt hatten, dass auf der Plattform im Jahr 2025 Sexpuppen, die aussahen wie Kinder, zum Verkauf angeboten worden seien.

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Die EU-Kommission hatte 2024 eine breit angelegte Untersuchung gegen Temu im Rahmen des DSA eingeleitet. Im Mai verhängte sie eine Geldstrafe von 200 Millionen Euro gegen Temu mit der Begründung, eine Risikobewertung aus dem Jahr 2024, die das Unternehmen im Rahmen seiner DSA-Verpflichtungen durchführen musste, habe nicht den Standards des Regelwerks entsprochen. Temu erklärte damals, die Untersuchung der Kommission beziehe sich auf eine frühere Bewertung, und der Konzern habe den EU-Behörden inzwischen einen neuen Plan zur Einhaltung dieses Teils des Gesetzes vorgelegt.

Im aktuellen Teil der Untersuchung erklärten die EU-Beamten, dass sich das System zur Inhaltsmoderation von Temu offenbar eher auf die Informationen in der Produktbeschreibung und die Einhaltung der eigenen Geschäftsbedingungen konzentriere als auf die Sicherheit des Produkts selbst. Auch würden Sanktionen gegen einzelne Shops innerhalb der Website verhängt, was bedeute, dass Händler über andere Shops weiterverkaufen könnten, falls einer mit einer Strafe belegt werde.

Temu hat nun die Gelegenheit, auf die ersten Erkenntnisse der Kommission zu reagieren, bevor die EU-Beamten ihre Untersuchung abschließen, wie die Kommission mitteilte.

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Die ADRs von PDD Holdings notieren am Diesntag im NASDAQ-Handel zeitweise 0,63 Prozent höher bei 78,60 US-Dollar.

DJG/DJN/hab/uxd

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